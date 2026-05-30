Hamilton ha dovuto affrontare nove chili di carburante in più durante le qualifiche, rendendo più difficile la sua performance. La McLaren, secondo alcune fonti, favoriva sistematicamente Alonso nelle sessioni di qualifica, lasciandogli vantaggi rispetto a Hamilton. Questa situazione ha richiesto a Hamilton di trovare modi per compensare il peso extra, senza dettagli specifici sulle strategie adottate. Non sono stati forniti altri elementi ufficiali riguardo alle pratiche di squadra o alle decisioni prese durante le qualifiche.

? Domande chiave Come faceva Hamilton a compensare i nove chili di carburante extra?. Perché la McLaren favoriva sistematicamente Alonso durante le qualifiche?. Cosa spinse Ron Dennis a fare una promessa decisiva a Hamilton?. Come ha fatto un debuttante a cambiare le regole del team?.? In Breve Hamilton pesava fino a 9 kg in più rispetto ad Alonso in circuiti come Monaco.. Hamilton ottenne la pole position a Montreal con 0,456 secondi di vantaggio su Alonso.. Ron Dennis promise il posto in McLaren a Hamilton nel 2006 dopo il titolo GP2.. Hamilton dovette fermarsi da 1 a 3 giri prima di Alonso in Australia e Malaysia.. A Montreal, nel 2007,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton: il peso extra in McLaren che lo costringeva a sfidare Alonso

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