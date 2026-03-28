Fernando Alonso ha commentato la sua situazione in Formula 1, affermando di essere da 20 anni con una vettura che non rientra tra le prime quattro, mentre altri piloti sembrano esplodere nel campionato. Durante un intervento pubblico, ha anche provocato i rivali, citando specificamente Verstappen e Hamilton, suscitando reazioni tra gli addetti ai lavori. Alonso continua a restare al centro dell’attenzione, anche quando i risultati lo relegano in secondo piano.

Fernando Alonso è sempre lui, nel bene e nel male. Quando la classifica lo relega lontano dai riflettori, riesce comunque a prendersi la scena con dichiarazioni taglienti. Dopo le qualifiche del GP del Giappone, il pilota dell’Aston Martin F1 ha trasformato una domanda sulla paternità in un’occasione per ribadire un concetto che gli sta particolarmente a cuore: la pazienza, quella vera, forgiata negli anni difficili. Il riferimento non era casuale. Negli ultimi tempi, infatti, piloti come Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno più volte espresso frustrazione quando si sono trovati a competere con monoposto non all’altezza delle aspettative. Alonso, invece, ha voluto marcare la differenza con una stoccata neanche troppo velata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alonso provoca Verstappen ed Hamilton: “Da 20 anni sono con una macchina che non è da top-4, altri esplodono…”

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