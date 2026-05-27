Durante il Gran Premio in Canada, il pilota italiano ha preso un vantaggio significativo, spingendo la vettura al limite. La McLaren ha mostrato difficoltà nel mantenere la stabilità, con alcune sbavature in fase di guida. Nel frattempo, il campione in carica ha tentato più volte di superare gli avversari, senza riuscirci. La gara si è svolta sotto un cielo coperto, con condizioni di asfalto umido che hanno complicato le strategie di gara.

Sotto i cieli canadesi si è rivista un’Italia che in Formula 1 mancava da troppo tempo: giovane, sfrontata, perfino inevitabile. Cambia il panorama. Cambiano le gerarchie. Antonelli non rincorre più il futuro, lo parcheggia in prima fila e gli chiede i documenti. Mercedes è tornata centro di gravità permanente: aggiornamenti centrati, macchina piena, box incendiario. Russell veterano col gomito largo, Antonelli già troppo ingombrante per fare il bravo figlioccio. Ferrari non è morta: Hamilton ci riprova e la tiene sveglia. Leclerc la trascina come un carrello col freno tirato. La macchina almeno respira. McLaren invece resta il solito paradosso: velocissima finché non deve pensare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dopo il Canada: Antonelli accelera, McLaren sbanda, Hamilton ci riprova

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