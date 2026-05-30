Il presidente colombiano, primo leader di sinistra dopo anni, aveva promesso cambiamenti radicali. Tuttavia, le sue decisioni finora mostrano un approccio più moderato rispetto alle promesse iniziali. La sua amministrazione ha mantenuto alcune politiche tradizionali e non ha attuato tutte le riforme promesse durante la campagna elettorale. La sua gestione rimane sotto osservazione, con aspettative di un cambiamento più deciso ancora in attesa di verificarsi.

Il presidente colombiano, il primo di sinistra dopo decenni, aveva promesso di stravolgere il sistema: non è andata così La prima storica presidenza di sinistra della Colombia è quasi conclusa. Domenica si vota per eleggere il successore di Gustavo Petro, in carica dal 2022 e primo presidente di sinistra dopo quasi settant’anni di governi liberali e conservatori, di destra e centrodestra. Nonostante le premesse di grandi stravolgimenti, però, la presidenza di Petro è stata molto meno rivoluzionaria di quanto lui stesso avesse promesso. Molte riforme non sono state realizzate ed è fallito il processo di “Paz Total” (“pace totale”), cioè l’ambizioso programma di riconciliazione con tutti i gruppi armati del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gustavo Petro non è stato poi così rivoluzionario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colombia, incriminato il presidente di Ecopetrol per presunte irregolarità nella campagna di Gustavo PetroLa Procura generale ha formalizzato un'accusa contro il presidente di Ecopetrol, coinvolto in un'indagine relativa a presunte irregolarità durante la...

“Crivellare i liberali sarà divertente”. Nelle chat in cui si progetta lo “Stato rivoluzionario”In alcune conversazioni online di gruppi coinvolti in discussioni politiche radicali, si parla di strategie per attuare una rivoluzione e di come...

Temi più discussi: Elezioni in Colombia, la trappola che attende il prossimo presidente; Elezioni Colombia: Petro lascia, il favorito è il suo delfino Cepeda. Ma il trumpiano De La Espriella è in rimonta; Elezioni in Colombia: tra incertezza e speranza - Pressenza; Colombia al voto, sinistra e destra si sfidano sulla sicurezza.

Zero tuition, riforme e debito: cosa lascia il governo Petro prima del 31 maggioIl governo di Gustavo Petro ha introdotto misure sociali come il programma di zero tuition e una profonda riforma del lavoro, ma lascia anche un debito elevato e tensioni diplomatiche; larticolo ricos ... notizie.it

Elezioni Colombia: Petro lascia, il favorito è il suo delfino Cepeda. Ma il trumpiano De La Espriella è in rimontaIl voto del Paese sudamericano in programma domenica 31 maggio (il 21 giugno il ballottaggio) è significativo perché Trump, dopo aver catturato Maduro, aveva messo nel mirino anche il presidente colom ... firstonline.info