Crivellare i liberali sarà divertente Nelle chat in cui si progetta lo Stato rivoluzionario
In alcune conversazioni online di gruppi coinvolti in discussioni politiche radicali, si parla di strategie per attuare una rivoluzione e di come potrebbe essere strutturato lo Stato dopo il cambiamento. Tra i vari commenti, si evidenzia l’intenzione di contestare i liberali e di adottare un modello di governo che, secondo alcuni, potrebbe risultare autoritario, anche in un’eventuale fase democratica post-rivoluzionaria.
“Dopo la rivoluzione noi saremo democratici con i nostri avversari di classe?”. Una domanda nel mucchio, un quesito aperto ai “compagni” che in una chat dedicata al mondo antagonista discutono di fare rivoluzioni e di come, “bene o male, lo Stato rivoluzionario sarà per forza di cose autoritario”. Il Giornale è riuscito a infiltrarsi in questi gruppi: usano nickname, si nascondono nel sistema Telegram convinti sia meno “penetrabile” di altri e per questo, forse, si espongono più che altrove. Ma cosa fare, quindi, con gli “avversari di classe”? La risposta arriva da un altro utente, che ha le idee ben chiare: “ Crivellare i liberali sarà divertente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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