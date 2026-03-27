In alcune conversazioni online di gruppi coinvolti in discussioni politiche radicali, si parla di strategie per attuare una rivoluzione e di come potrebbe essere strutturato lo Stato dopo il cambiamento. Tra i vari commenti, si evidenzia l’intenzione di contestare i liberali e di adottare un modello di governo che, secondo alcuni, potrebbe risultare autoritario, anche in un’eventuale fase democratica post-rivoluzionaria.

“Dopo la rivoluzione noi saremo democratici con i nostri avversari di classe?”. Una domanda nel mucchio, un quesito aperto ai “compagni” che in una chat dedicata al mondo antagonista discutono di fare rivoluzioni e di come, “bene o male, lo Stato rivoluzionario sarà per forza di cose autoritario”. Il Giornale è riuscito a infiltrarsi in questi gruppi: usano nickname, si nascondono nel sistema Telegram convinti sia meno “penetrabile” di altri e per questo, forse, si espongono più che altrove. Ma cosa fare, quindi, con gli “avversari di classe”? La risposta arriva da un altro utente, che ha le idee ben chiare: “ Crivellare i liberali sarà divertente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Crivellare i liberali sarà divertente”. Nelle chat in cui si progetta lo “Stato rivoluzionario”

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