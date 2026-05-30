GUIDA TV 30 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Stasera in tv, tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, ci sono diversi programmi in programmazione. La guida segnala vari film, talk show e serie, con orari e canali specifici. Non ci sono eventi sportivi di rilievo né programmi speciali annunciati. Per chi desidera seguire gli ascolti, è possibile partecipare al toto share, cercando di indovinare quale programma farà più ascolti questa sera. La programmazione si concentra principalmente su intrattenimento e informazione.