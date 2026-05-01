GUIDA TV 1 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv per la serata del 1 maggio 2026, con programmi in onda su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La sera propone diverse opzioni per gli spettatori che vogliono seguire film, serie o eventi speciali. Inoltre, viene lanciato il toto share, invitando il pubblico a indovinare gli ascolti delle trasmissioni serali. La programmazione offre un'ampia scelta di contenuti per tutti i gusti.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Someone Like You Tv7 Film Rubrica Rai2 21:20 23:30 Delitti in Paradiso + Oltre il Paradiso 1ªTv Mudù. Quante Risate Inchieste Satira Rai3 20:00 00:15 Concerto del Primo Maggio Tg3 Linea Notte Musica Notiziario Rete 4 21:30 00:55 Quarto Grado Il Camorrista 1ªTv Inchieste Serie Tv Canale 5 21:50 23:55 Il Diavolo Veste Prada Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:25 00:10 Spider-Man: No Way Home Il Regno del Pianeta delle Scimmie 1ªTv Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:40 00:45 Masterchef Italia 1ªTv Masterchef Italia R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:25 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis Satira Talk Show N.🔗 Leggi su Bubinoblog
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