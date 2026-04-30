GUIDA TV 30 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida tv di questa sera, 30 aprile 2026, con le principali trasmissioni in programma su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Tra film, serie e programmi di intrattenimento, ci sono diverse opzioni per gli spettatori che vogliono scegliere cosa guardare. Si può anche partecipare al toto share e cercare di indovinare gli ascolti delle trasmissioni serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Uno Sbirro in Appennino finale di stagione Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Risonanza Inchieste Doc. Rai3 21:35 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:30 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up  R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 00:00 Forbidden Fruit 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:15 01:15 Le Iene Teen Killers 1ªTv Inchieste Serie Tv La7 21:15 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:40 00:20...🔗 Leggi su Bubinoblog

guida tv 30 aprile 2026 gioca al totoshare e indovina gli ascolti serali
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