Nella puntata 22 di Guida con Noi vengono presentate quattro novità: la Volkswagen California Ocean, il veicolo elettrico Kia EV2, il pianeta Dr e la Yamaha Tracer 9 GT+ Y-Amt. La trasmissione si concentra su veicoli e tecnologie senza categorizzazioni rigide, offrendo dettagli pratici e specifici su ciascun modello. Non vengono approfonditi aspetti legati a prezzi o strategie di mercato, ma solo le caratteristiche tecniche e funzionali di ogni prodotto.

La puntata 22 di Guida con Noi è dedicata a chi ama partire, capire e guidare senza farsi ingabbiare dalle etichette. Quattro mondi diversi, tenuti insieme dallo stesso filo: la mobilità come esperienza, non come semplice spostamento. Si parte sulle rive del lago di Garda, con Daniel Oss e il Volkswagen California Ocean: più che un camper, una base mobile per vivere bici, amici e libertà senza cronometro al polso. Poi si entra nel futuro dell’elettrico con la Kia Ev2, perché anche le auto a batteria hanno bisogno di controlli: hardware, software, pneumatici, climatizzazione e filtri abitacolo non sono dettagli, ma possono fare la differenza tra un viaggio sereno e un mal di testa con le ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida con Noi, puntata 22: Vw California Ocean, Kia Ev2, il pianeta Dr e la Yamaha Tracer 9 Gt+ Y-Amt

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