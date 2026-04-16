La Yamaha Tracer 7 GT Y-Amt è una motocicletta sport-touring di media cilindrata che si distingue per l’assenza della frizione manuale, adottando un sistema automatizzato. La moto è progettata per chi cerca comfort e praticità durante i viaggi, offrendo un’esperienza di guida differente rispetto ai modelli tradizionali. La sua configurazione combina funzionalità e tecnologia, puntando a una mobilità più accessibile e rilassante.

Anche sulla Yamaha Tracer 7 GT arriva la trasmissione Y-Amt, proprio come sulla gemella non GT, già testata. Nessuna leva della frizione, quindi, e nessuna pedalina per il cambi: c’è solo un bilanciere al manubrio nei pressi della manopola sinistra che - tramite due attuatori elettronici - è in grado di gestire frizione e cambio, se il pilota opta per la modalità sequenziale. Altrimenti sarà la moto a gestire in totale autonomia le cambiate. Il tutto ha un peso complessivo di 2,8 kg, da aggiungere a quello della moto. Quindi a chi è rivolta questa Yamaha Tracer 7 GT Y-Amt? Sicuramente a chi cerca il massimo della tecnologia di casa Yamaha per quanto riguarda la gestione del cambio automatico, ma cerca anche tanto comfort di guida e ha voglia di viaggiare, magari in coppia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha Tracer 7 GT Y-Amt: l'automatica che ama il viaggio

Prova Yamaha Tracer 7 GT con cambio automatico-manuale Y-AMT

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