Yamaha Tracer 9 GT Y-AMT | si viaggia con raffinatezza

La Yamaha Tracer 9 GT+ è il modello più raffinato della linea sport touring dell’azienda, che comprende sei versioni diverse con motori a tre cilindri da 700 e 900 cc. Questa moto si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le dotazioni, pensate per offrire comfort e prestazioni elevate durante i viaggi. La gamma si rivolge a chi cerca un mezzo versatile, capace di affrontare sia percorsi urbani che lunghi viaggi.

La Tracer 9 GT+ rappresenta il vertice della gamma sport touring di Yamaha, una famiglia articolata in sei varianti equipaggiate con i motori a tre cilindri da 700 e 900 cc. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT+ abbina un’elevata dotazione tecnologica a una guida naturale. Di serie offre praticamente tutto: radar anteriore e posteriore per cruise control adattivo e rilevamento dell’angolo cieco, sospensioni semi-attive, parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldabili, borse laterali, smart key e strumentazione Tft con navigazione integrata. Il motore a tre cilindri, che dispone di 119 Cv, si conferma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yamaha Tracer 9 GT Y-AMT: si viaggia con raffinatezza Essai Yamaha Tracer 9 GT+ face a la concurrence Notizie correlate Yamaha Tracer 7 GT Y-Amt: l'automatica che ama il viaggioAnche sulla Yamaha Tracer 7 GT arriva la trasmissione Y-Amt, proprio come sulla gemella non GT, già testata. Yamaha Tracer 7 Y-Amt: funzionamento e vantaggi del cambio automaticoProviamo a tracciare il perimetro entro il quale i tecnici giapponesi hanno lavorato per portare sul mercato una nuova tecnologia, inaugurata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Yamaha: le offerte e le promozioni di maggio; Mercato moto: +15% in aprile, spinta decisiva degli scooter; Yamaha MotoGP: tutti i titoli della casa giapponese | Dueruote; Mercato moto, aprile col botto: +15%. Merito degli scooter. Yamaha Tracer 9 GT (2025 - 26) usata a Sesto San GiovanniAnnuncio vendita Yamaha Tracer 9 GT (2025 - 26) usata a Sesto San Giovanni, Milano - 10007164 - nella sezione Moto usate di Moto.it ... moto.it Yamaha Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025: caratteristiche tecniche e prezzo delle MY 2025Estetica sportiva essenziale e funzionalità pratica incentrata sul comfort sono i pillar della filosofia Roads of Life di Yamaha, che ha trovato la sua ultima incarnazione nelle Tracer 7 e Tracer 7 ... moto.it La libertà ha una nuova forma: Yamaha Tracer 9 GT Design sportivo, tecnologia intelligente e comfort da vera touring: pronta a portarti ovunque, ogni giorno. Dalla città ai lunghi viaggi, è la compagna ideale per chi non vuole limiti. Fino a 1000€ di vanta - facebook.com facebook