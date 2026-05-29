Guerra in Ucraina | esperti russi ipotizzano un consolidamento dei territori

? Punti chiave Come può Mosca gestire i territori senza far collassare l'economia?. Perché gli esperti russi suggeriscono ora di fermare l'offensiva totale?. Quali rischi corre l'Europa se il Cremlino decidesse l'escalation?. Chi sta spingendo il governo russo verso un possibile compromesso?.? In Breve Esperti Fëdor Lukjanov, Anatolij Torkunov e Sergej Karaganov elaborano nuovi scenari strategici.. Saturazione risorse umane ed economiche spinge Mosca verso la gestione dei territori occupati.. Rischio espansione conflitto verso Paesi baltici per distogliere attenzione dai limiti economici.. Parità tra capacità produttive Russia e Ucraina rende insostenibile l'occupazione totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Guerra in Ucraina: Putin esalta i progressi della Russia sul campo di battaglia

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