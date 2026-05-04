Recentemente sono emersi dettagli sulla presenza di una rete educativa di élite collegata a un'organizzazione religiosa, con l'obiettivo di influenzare i gruppi repubblicani negli Stati Uniti. Le scuole associate a questa rete sono state utilizzate per formare figure di spicco e favorire la diffusione di determinati valori. La strategia di infiltrazione politica si basa su un piano sviluppato da membri di questa organizzazione, che mira a consolidare la propria influenza nel panorama politico americano.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le scuole d'élite a creare questa rete?. Chi ha ideato la strategia di infiltrazione politica negli USA?. Perché i leader repubblicani sono stati scelti per le conversioni?. Quali ruoli chiave occupano oggi i membri dell'organizzazione?.? In Breve Strategia avviata durante il pontificato di Wojtyla per espandere l'influenza cattolica.. Gareth Gore analizza nel libro l'impatto sociale sui programmi per professionisti.. Conversione mirata di esponenti del Partito Repubblicano tramite reti scolastiche d'élite.. Formazione intellettuale capillare per influenzare i movimenti conservatori negli Stati Uniti.. L’influenza dell’Opus Dei si estende oggi attraverso il controllo di scuole d’élite e programmi per giovani professionisti negli Stati Uniti, seguendo una strategia avviata da Wojtyla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Opus Dei e potere USA: la strategia per influenzare i Repubblicani

PDR 115 Sono stato alle lezioni sull'anticristo di Peter Thiel a Roma con OLIVIERO BERGAMINI

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