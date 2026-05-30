Un missile proveniente dall’Iran ha colpito una base militare in Kuwait, causando numerosi feriti e danni materiali. L’attacco si è verificato nel corso della giornata, senza che siano stati ancora forniti dettagli ufficiali sul numero di vittime o sulle conseguenze precise. Le autorità locali hanno avviato indagini e rafforzato le misure di sicurezza nella zona. A Washington, si è attesa per ore una reazione o un comunicato che potesse indicare un’eventuale escalation o un cambiamento nelle dinamiche regionali.

Per ore, a Washington, si è aspettato un segnale. Di quelli che cambiano l’umore del mondo in un istante. La guerra sembra rallentare, ma la pace resta appesa a una frase non detta, a una firma che non arriva. E intanto, nel cuore del Medio Oriente, basta un dettaglio fuori posto per riaccendere la paura. La giornata si è consumata tra indiscrezioni, tensioni e riunioni a porte chiuse. Donald Trump, dopo un confronto nella Situation Room della Casa Bianca, non ha sciolto le riserve sull’intesa con Teheran che dovrebbe fermare il conflitto e riportare un po’ di stabilità nella regione. Da fonti americane filtra cauto ottimismo, ma i nodi restano pesanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Guerra, missile Iran colpisce base Kuwait: bilancio grave

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Guerra Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun ferito

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