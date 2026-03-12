Guerra in Iran missile colpisce base italiana a Erbil Crosetto | Stanno tutti bene Trump | Guerra finirà presto Iran colpito duramente

Durante la notte si sono verificati attacchi tra Iran, Israele e Stati Uniti, con un missile che ha colpito una base italiana a Erbil in Iraq. Il ministro della Difesa ha confermato che tutti i militari coinvolti stanno bene. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato che la guerra in Iran terminerà presto e ha affermato che l’Iran è stato colpito duramente.

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall'inizio della guerra contro obiettivi americani e israeliani, mentre le difese saudite intercettano missili balistici e droni. Sirene d'allarme in Israele e Bahrein, bombardamenti anche a Beirut e nel centro di Teheran. Ferito Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema del Paese, sarebbe in ospedale ma vivo e fuori pericolo. Nella mattina tre navi sono state colpite da missili. Morto un soccorritore della Croce Rossa, il dolore di Papa Leone. Colpite due navi nello Stretto di Hormuz. Nel pomeriggio Trump è tornato a parlare della fine della guerra: "Presto, quando lo deciderò io.

Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: "Stanno tutti bene"
Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani.

USA e Israele attaccano Iran, le parole di Trump: cosa succede ora, come reagirà Teheran

Guerra in Iran, la Nato abbatte un missile balistico iraniano in Turchia. Attesa per il primo discorso di Mojtaba Khamenei. Trump: «Teheran ci avrebbe colpito a giorni»
L'Iran «in una settimana ci avrebbe attaccato al 100%. Era pronto». Lo ha detto Donald Trump spiegando il motivo dell'operazione americana. «Stiamo colpendo dove l'Iran produce i droni.

Guerra in Iran, un missile sulla Turchia intercettato dalla Nato. Erdogan: serve il dialogo
Nel mirino anche il Qatar. Hezbollah colpisce Israele. Si tratta della terza violazione di un cielo dell'Alleanza atlantica.

«Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran in un'ora», afferma citando il nome dell'operazione: 'Epic fury'. «E' un nome bellissimo, solo se vinci. Ma noi abbiamo vinto», ha sottolineato il presidente americano. «Abbiamo dovuto fare un'escursione, un viaggetto per li