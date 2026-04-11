Trump su Iran | Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari

Il presidente ha dichiarato che un buon accordo con l'Iran si basa sull'eliminazione delle armi nucleari, sottolineando che questa dovrebbe essere la priorità. Ha aggiunto che, secondo lui, ci sarebbe già stato un cambio di regime, anche se questa non è stata una condizione stabilita. La dichiarazione è arrivata in un contesto di discussioni internazionali sulle tensioni legate al programma nucleare iraniano.

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Ehm. niente armi nucleari. Numero uno. Sapete, penso che ci sia già stato un cambio di regime, ma non l'abbiamo mai avuto come criterio. Niente armi nucleari. Questo è il 99% di tutto", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump su Iran: Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari Leggi anche: Trump: "Domani è la scadenza definitiva per un accordo con l'Iran. Non possono avere armi nucleari. Da loro proposta insufficiente" Trump, l’Iran e il falso post su Truth: «Pronto a usare armi nucleari». Ecco perché è un fakeDiverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano le affermazioni attribuite a Donald Trump in un post sul suo Social network Truth. Trump su Iran: Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari