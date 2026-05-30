Guerra in Iran Trump prende tempo | l’accordo è vicino ma gli Usa avvertono Teheran
Gli Stati Uniti hanno dichiarato che l’accordo con l’Iran è vicino, ma hanno avvertito Teheran di non abbassare la guardia. Dopo una riunione di due ore tra le parti, si è deciso di continuare i negoziati senza un accordo definitivo. Gli Stati Uniti hanno sottolineato che il tempo sta per scadere e che sono pronti a prendere ulteriori misure se necessario. La situazione rimane tesa, con nessun annuncio ufficiale di un'intesa raggiunta.
La guerra sembra essersi fermata, ma la pace non è ancora arrivata. Dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, Donald Trump non ha sciolto le riserve sull’intesa con l’Iran che dovrebbe mettere fine al conflitto, riaprire lo Stretto di Hormuz e chiudere il capitolo del programma nucleare di Teheran. Da Washington filtra ottimismo, ma restano nodi aperti, a partire dallo sblocco dei fondi iraniani. Nel frattempo continuano gli scambi di accuse, le operazioni militari e le tensioni lungo tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti insistono sul fatto che l’Iran non potrà mai dotarsi dell’arma atomica, mentre da Teheran i settori più radicali lavorano per sabotare l’intesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega lavvio di un accordo
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