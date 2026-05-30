Guerra in Iran Trump prende tempo | l’accordo è vicino ma gli Usa avvertono Teheran

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che l’accordo con l’Iran è vicino, ma hanno avvertito Teheran di non abbassare la guardia. Dopo una riunione di due ore tra le parti, si è deciso di continuare i negoziati senza un accordo definitivo. Gli Stati Uniti hanno sottolineato che il tempo sta per scadere e che sono pronti a prendere ulteriori misure se necessario. La situazione rimane tesa, con nessun annuncio ufficiale di un'intesa raggiunta.