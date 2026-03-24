Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega l’avvio di un accordo

La guerra in Medio Oriente. Teheran nega l’avvio di un accordo con Trump. Affondo del presidente del Consiglio Europeo costa: “Gli Usa hanno scatenato una guerra nel nostro vicinato senza fornire alcuna informazione preventiva ai propri alleati europei né alla NATO”. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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