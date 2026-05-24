Usa-Iran accordo vicino ma resta il nodo nucleare | Trump annuncia la svolta Teheran frena

Gli Stati Uniti e l’Iran sono vicini a un accordo, ma il nodo nucleare resta irrisolto. Un annuncio di una svolta è stato fatto, mentre Teheran mostra segnali di resistenza. Le trattative sono considerate tra le più critiche dall’inizio della crisi, con tensioni evidenti tra le parti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora sciolto i dubbi sulla possibilità di un’intesa definitiva. La questione nucleare continua a essere il punto centrale del negoziato.

La trattativa tra Stati Uniti e Iran sembra essere arrivata al momento più delicato e decisivo dall’inizio della crisi. Dopo giorni di negoziati intensissimi, telefonate tra leader internazionali e continui scambi diplomatici, Donald Trump ha annunciato che un accordo sarebbe ormai “ampiamente negoziato” e vicino alla finalizzazione. Sul tavolo ci sarebbero una tregua estesa di 60 giorni, la riapertura dello Stretto di Hormuz e nuovi colloqui sul programma nucleare iraniano. Secondo indiscrezioni provenienti da Washington e rilanciate dai media americani, l’intesa prevederebbe anche una progressiva riduzione delle tensioni regionali e il possibile allentamento di alcune restrizioni economiche verso Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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