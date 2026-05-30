Guerra in Iran non solo carburanti | mancano anche i lubrificanti

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guerra in Iran ha causato una carenza di lubrificanti, oltre ai carburanti. Il conflitto nel Golfo Persico blocca la produzione e l'esportazione di oli base, fondamentali per il settore automobilistico. La mancanza di questi prodotti sta influenzando la disponibilità di lubrificanti sul mercato internazionale. La situazione si traduce in possibili ritardi e difficoltà nelle catene di approvvigionamento di ricambi e veicoli.

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La carenza di prodotti petroliferi causata dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz non riguarda solamente benzina, gasolio, Gnl e carburante per aerei, dei quali si è molto parlato, ma anche i lubrificanti. Un forte segnale in tal senso è stato dato di recente dagli addetti ai lavori che, pur evitando allarmismi, evidenziano come ormai da diverso tempo si registri una mancanza di produzione e distribuzione di oli base, ossia dei prodotti fondamentali ai quali vengono poi aggiunti, da parte delle società petrolifere, additivi differenti a seconda dell’utilizzo ai quali sono destinati i lubrificanti (auto, moto, mezzi pesanti, motori marini, macchinari industriali). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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