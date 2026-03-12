Guerra in Iran carburanti alle stelle anche a Foggia | diesel fino a 2,20 euro al litro

A Foggia, il prezzo del diesel ha raggiunto i 2,20 euro al litro a causa dell’escalation militare tra gli Stati Uniti e l’Iran. La crisi ha portato a un aumento dei costi dei carburanti, influenzando i prezzi praticati nelle stazioni di servizio locali. La situazione si riflette sui prezzi di vendita e sulla spesa dei consumatori, che devono fare i conti con questa variazione.

L’escalation militare che vede gli Stati Uniti impegnati contro l’Iran sta producendo effetti immediati anche sui mercati energetici. In Italia, già all’indomani dei primi bombardamenti, i prezzi dei carburanti hanno registrato aumenti improvvisi compresi tra il 25% e il 30%. Oggi il diesel si attesta mediamente tra 1,94 euro e sfiora i 2,20 euro al litro, con valori che variano a seconda della zona e della tipologia di distributore. Un rincaro che pesa direttamente sulle tasche degli automobilisti e delle imprese che utilizzano i mezzi su strada per il trasporto di merci e servizi. Questo fenomeno è noto come effetto “del razzo e della piuma”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

