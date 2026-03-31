La guerra di Trump all’Iran la pagano anche gli automobilisti Il caro carburanti continua a mordere e martedì prossimo con la fine del taglio delle accise si rischia un salasso

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno influenzato anche il settore dei carburanti, portando a un aumento dei prezzi. Con la prevista fine del taglio delle accise il prossimo martedì, si teme un ulteriore incremento dei costi alla pompa. Le recenti settimane hanno visto gli automobilisti italiani affrontare un aumento dei prezzi del carburante, conseguenza delle tensioni internazionali che coinvolgono le due nazioni.

Sono settimane amare per gli automobilisti italiani, colpiti duramente dagli effetti della guerra di Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l’Iran. Di pari passo con i bombardamenti e con il perdurante blocco dello Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio continua a salire, tanto che gli esperti avvertono che se il conflitto non terminerà rapidamente allora la soglia psicologica dei 200 dollari al barile non è più fantascienza. Inevitabile che davanti a questo drammatico scenario, a farla da padrone è il caro carburanti che continua imperterrito. Anche oggi, come avviene da settimane, continuano a salire i prezzi dei propellenti, seppure oggi lo fanno lievemente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La guerra di Trump all’Iran la pagano anche gli automobilisti. Il caro carburanti continua a mordere e martedì prossimo con la fine del taglio delle accise si rischia un salasso Articoli correlati Carburanti sempre più cari, la guerra in Iran spaventa gli automobilisti e il Pd chiede al governo di attivare subito le accise mobili per fermare la corsa dei prezziPassano i giorni ma nulla sembra capace di fermare il caro carburanti causato dalla guerra in Iran, scatenata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassataIn attesa di capire se e quanto l’escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all’Iran impatterà sulle tasche delle famiglie... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Trump, il presidente Usa di una nuova epoca che punta sulla forza (ma rischia la sconfitta); Iran: Trump gioca su due tavoli; Iran, un mese di guerra: la scommessa persa di Trump per un conflitto breve diventato crisi globale. Medio Oriente: Madrid chiude i cieli alla guerra, Trump minaccia Kharg - LIVEBLOGTre caschi blu Unifil uccisi tra i due fuochi nel sud del Libano. La crociata no war di Sanchez. Sotto la ballroom di The Donald spunta un bunker militare (ANSA) ... ansa.it L'amico di Trump accusa i podcaster di diffamazione dopo i contenuti su Instagram e nel podcast Pulp: "Accuse false e gravissime" - facebook.com facebook Gli Usa colpiscono un deposito di munizioni in Iran, Trump posta il video. Nella città di Isfahan, una serie di esplosioni illumina il cielo notturno #ANSA x.com