Di Canio durissimo dopo il flop dell’Italia | Ci stiamo abituando alla mediocrità rantoliamo sul fondo! Guardiola ct? No serve uno come lui

L’ex attaccante e attuale opinionista ha commentato il recente risultato negativo della nazionale italiana, affermando che si sta diventando sempre più difficile uscire da una fase di mediocrità, con la squadra che si trova in fondo alla classifica. Ha aggiunto che il calcio italiano ha bisogno di un allenatore con le caratteristiche di Guardiola, escludendo la possibilità di un suo ruolo come commissario tecnico.

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Leone XIV: Ci stiamo abituando alla violenza, indifferenti alla morte di migliaia di persone – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.

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De Canio: «Napoli, serve un miracolo. Conte ct Sì, ma non basta» - facebook.com facebook