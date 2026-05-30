Guardia Costiera | esercitazione a Pugnochiuso
La Guardia Costiera di Vieste ha condotto un’esercitazione di evacuazione complessa presso Pugnochiuso. L’intervento ha coinvolto diverse unità e ha simulato situazioni di emergenza in ambiente marittimo. La prova ha previsto il trasporto e la messa in sicurezza di persone e mezzi, con l’obiettivo di testare procedure e tempi di risposta. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità specifiche dell’esercitazione.
L’esercitazione ha riguardato la simulazione dell’evacuazione via mare degli ospiti di un Resort nella Baia di Pugnochiuso a seguito di un incendio, divampatosi nella zona boschiva a ridosso della struttura turistica, che aveva reso inagibili le altre vie di fuga. A seguire tutte le operazioni vi erano il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio Donato DE CAROLIS e il Direttore del Dipartimento di Protezione Civile dott. Nicola LOPANE mentre il Sindaco del Comune di Vieste attivava presso il Palazzo di Città il C.O.C. – Centro Operativo Comunale – la struttura locale di coordinamento della gestione delle emergenze territoriali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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