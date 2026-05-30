Guardia Costiera | esercitazione a Pugnochiuso

Notizia in breve

La Guardia Costiera di Vieste ha condotto un’esercitazione di evacuazione complessa presso Pugnochiuso. L’intervento ha coinvolto diverse unità e ha simulato situazioni di emergenza in ambiente marittimo. La prova ha previsto il trasporto e la messa in sicurezza di persone e mezzi, con l’obiettivo di testare procedure e tempi di risposta. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità specifiche dell’esercitazione.