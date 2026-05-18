Guardia Costiera salva bagnante a Peschici

Ieri sera, nella località Paglianza a Peschici, la Guardia Costiera di Vieste è intervenuta per soccorrere due persone in mare. Le operazioni sono state coordinate dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica. Le due persone si trovavano in difficoltà a causa delle onde e delle correnti forti. Il soccorso è stato eseguito senza incidenti e i bagnanti sono stati tratti in salvo. Nessuno ha riportato ferite o complicazioni.

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• L'intervento: La motovedetta S.A.R. MV CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato. • L'azione: Vista l'estrema gravità della situazione, un militare dell'equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l'ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli. • I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all'Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo. • L'intervento: La motovedetta S.A.R. MV CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato. • L'azione: Vista l'estrema gravità della situazione, un militare dell'equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l'ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Guardia Costiera salva bagnante a Peschici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malore su nave: la Guardia Costiera salva un turistaUn turista francese di 76 anni ha subito un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave navigava da Savona verso Marsiglia. Guardia Costiera salva escursionista colto da malore a CamerotaTempo di lettura: < 1 minutoColto da malore mentre percorre il sentiero per la Baia degli Infreschi a Camerota, un escursionista di 52 anni di...