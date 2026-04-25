Rocciatori in difficoltà salvati dalla Guardia costiera
Tre rocciatori sono stati recuperati dalla Guardia costiera dopo essere rimasti bloccati sulla falesia della Montagna Spaccata a Gaeta. Quando hanno raggiunto un punto senza possibilità di continuare o scendere, sono stati soccorsi e tratti in salvo dalle forze di emergenza. La situazione si è prolungata fino all'intervento decisivo del personale specializzato, che ha portato in salvo i protagonisti dell'incidente.
Si erano arrampicati sulla falesia della Montagna spaccata di Gaeta, ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà, senza poter più proseguire la salita, né affrontare la discesa. Due sportivi erano rimasti bloccati a metà altezza e hanno chiamato la Guardia costiera in soccorso.L’allarme è.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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