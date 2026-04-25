Rocciatori in difficoltà salvati dalla Guardia costiera

Tre rocciatori sono stati recuperati dalla Guardia costiera dopo essere rimasti bloccati sulla falesia della Montagna Spaccata a Gaeta. Quando hanno raggiunto un punto senza possibilità di continuare o scendere, sono stati soccorsi e tratti in salvo dalle forze di emergenza. La situazione si è prolungata fino all'intervento decisivo del personale specializzato, che ha portato in salvo i protagonisti dell'incidente.