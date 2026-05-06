GUARDA | Saka regala all’Arsenal un vantaggio decisivo nella semifinale di Champions League

Nella semifinale di Champions League, l’Arsenal ha trovato un vantaggio importante nel match contro l’Atletico Madrid grazie a un gol di Bukayo Saka. Il giocatore si trovava nel momento giusto per sfruttare un rimbalzo e mettere a segno una rete che potrebbe risultare determinante. La partita si è svolta mercoledì sera, e il gol di Saka è stato pubblicato sul sito 101greatgoals.

2026-05-05 21:54:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Bukayo Saka era nel posto giusto per colpire con un rimbalzo e dare all’Arsenal un vantaggio potenzialmente impagabile a metà tempo sull’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League. I primi 45 minuti all’Emirates sono stati prevedibilmente serrati e tesi, con occasioni importanti. Ma proprio nell’intervallo Leandro Trossard lascia lo spazio per un rasoterra che Jan Oblak non può che mettere in pericolo. Saka, abbastanza in forma per partire largo sulla destra, ha reagito bruscamente al tiro e ha portato l’Arsenal sul 2-1 complessivo, a 45 minuti dalla prima finale in 20 anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Arsenal-Atletico Madrid 1-0: i Gunners in finale di Champions League, decisivo il gol di SakaL'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si guadagna la finale di Champions League: decide il gol di Bukayo Saka, che ha raccolto una respinta... GUARDA: Gyokeres dà all’Arsenal il vantaggio iniziale prima che Saka raddoppi contro il Fulham2026-05-02 19:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Arsenal ha preso d’assalto il Fulham nello scontro imperdibile della Premier League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Champions League, Saka l'arma in più dell'Asenal contro l'Atletico; Saka regala la finale ad Arteta: all'Arsenal basta l'1-0 per eliminare l'Atletico Madrid; Champions, Saka regala la finale all’Arsenal: eliminato l’Atletico; Arsenal in finale di Champions: Saka regala il sogno. Arsenal-Atletico Madrid 1-0: i Gunners in finale di Champions League, decisivo il gol di SakaL'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si guadagna la finale di Champions League: decide il gol di Bukayo Saka, che ha raccolto una ... msn.com Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Saka gol e Gunners in finale di Champions LeagueDopo l'1-1 di Madrid a Londra l'Arsenal si impone di misura e arriva alla finale del 30 maggio a Budapest da imbattuta. Delusione per l'Atletico del Cholo Simeone ... corriere.it Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla - facebook.com facebook #Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla x.com