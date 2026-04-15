Siap dopo il vertice sulla sicurezza | Serve coordinamento dello Stato sulla sicurezza urbana

Dopo un vertice dedicato alla sicurezza, un portavoce ha affermato che la gestione della sicurezza urbana deve essere affidata allo Stato e non può essere lasciata a interventi isolati o a iniziative locali. Ha aggiunto che è necessario un coordinamento centrale per garantire un intervento efficace. La dichiarazione arriva in un momento in cui crescono le preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree cittadine.

“La sicurezza urbana deve restare una funzione coordinata dallo Stato e non può essere affidata a interventi frammentati o esclusivamente locali”. È la posizione espressa dal Siap dopo l’incontro che si è svolto questa mattina a Genova con la sindaca Silvia Salis, i sindaci di Bologna, Firenze e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto. Siap: "Primo passo, ma serve il tavolo sulla sicurezza urbana"Nelle ultime ore la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver chiesto al prefetto Cinzia Torraco di creare zone a vigilanza rafforzata per... Il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna. Tajani: "Serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni"I capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di...