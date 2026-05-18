Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di pianificare un attacco contro la base militare di Guantanamo, portando a un aumento delle tensioni tra i due paesi. Le autorità americane hanno riferito di aver ricevuto informazioni che indicano un possibile attacco imminente, mentre le autorità cubane non hanno ancora commentato ufficialmente la vicenda. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con preoccupazioni crescenti di un possibile confronto militare tra le parti. La crisi resta al centro dell’attenzione internazionale.

Sono ore di massima tensione tra Stati Uniti e Cuba, in una crisi che rischia di trasformare una trattativa diplomatica già fragilissima in un confronto militare aperto. Washington accusa l’Avana di preparare possibili azioni contro la base americana di Guantanamo, contro imbarcazioni militari statunitensi al largo della Florida e perfino contro Key West. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, l’esercito cubano avrebbe acquistato circa 300 droni e starebbe valutando scenari offensivi. Un’accusa pesantissima, che arriva nel momento più delicato dei negoziati, mentre gli Stati Uniti chiedono a Cuba di recidere i legami con Cina e Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cuba, gli Usa accusano l’Avana: “Vuole attaccare Guantanamo”. Ora si teme l’escalation militare

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