GTWC Europe Rossi torna full-time in Sprint Cup Prima tappa a Brands Hatch
Questa settimana si apre a Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, con Rossi che torna a competere a tempo pieno in questa categoria. La gara rappresenta la prima tappa del campionato, che vedrà i piloti sfidarsi sui circuiti europei in diverse tappe. Rossi, pilota noto nel panorama delle corse, prenderà parte alle competizioni con impegno rinnovato.
Inizia ufficialmente questo fine settimana da Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. A poche settimane dalla 1000km del Paul Ricard, opening round Endurance, SRO si sposta nel Regno Unito per le prime prove dell’anno sul consueto format dei sessanta minuti. Tante le novità con oltre 40 auto pronte per darsi battaglia. Saranno un po’ meno in Inghilterra per ragioni di spazio, i protagonisti della Bronze Cup inzieranno infatti più avanti la stagione disputando di fatto quattro delle cinque tappe in calendario. Il 2026 vede il ritorno a tempo pieno della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ sarà accompagnato dal tedesco Max Hesse, la coppia gareggia anche nel Mondiale con il britannico Dan Harper.🔗 Leggi su Oasport.it
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