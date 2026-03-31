Un accordo è stato siglato tra un gruppo di aziende sanitarie e un importante operatore del settore per gestire un ospedale nel quartiere Heliopolis al Cairo. L'intesa riguarda la collaborazione tra le parti per l'amministrazione della struttura, senza dettagli sui termini economici o sulla durata. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di cooperazione internazionale nel settore sanitario.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito dell'impegno per rafforzare la cooperazione sanitaria tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana è stato firmato un accordo tra Gksd, Gruppo San Donato e Ministero della Salute egiziano per lo sviluppo e la gestione del New Heliopolis Hospital al Cairo. A firmare sono stati Kamel Ghribi, presidente del gruppo Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, presidente dell'Organizzazione per l'assicurazione sanitaria dell'Egitto. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar e del ministro del Petrolio Karim Badawi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Gksd e Gruppo San Donato: accordo per gestione ospedale Heliopolis al Cairo

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