Due consiglieri comunali hanno annunciato pubblicamente di non condividere più le posizioni della maggioranza. La notizia arriva dopo settimane di tensioni all’interno del gruppo di governo. Nessuna dichiarazione ufficiale sul motivo di questa scelta, ma si registrano segnali di distacco evidenti. La loro decisione potrebbe influenzare il sostegno all’amministrazione, che ora si trova con un numero ridotto di consensi ufficiali. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora state annunciate nuove alleanze.

Tarantini Time Quotidiano Si incrina l’equilibrio politico della maggioranza che governa Grottaglie. I consiglieri comunali Alessandra Lacava e Giovanni Annicchiarico, eletti nella lista Sud in Movimento e parte della coalizione “Grottaglie Next” che nel 2021 sostenne la riconferma del sindaco Ciro D’Alò, hanno annunciato la propria presa di distanza dall’attuale assetto amministrativo. La decisione, spiegano in una nota congiunta, sarebbe maturata a seguito delle trasformazioni politiche che negli ultimi mesi hanno interessato la maggioranza consiliare. “Il percorso politico che avevamo contribuito a costruire era fondato su una chiara visione progressista, alternativa a determinate esperienze e logiche politiche che invece oggi vengono accolte”, affermano i due consiglieri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, Lacava e Annicchiarico prendono le distanze dalla maggioranza

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