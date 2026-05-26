Le associazioni Lgbtqia+ ebraiche non avranno un carro al Roma Pride | Non prendono le distanze dal genocidio

Le associazioni Lgbtqia+ ebraiche Keshet Italia e Keshet Europa non parteciperanno con un carro al Roma Pride del 20 giugno. La decisione è stata comunicata dalle stesse organizzazioni, che hanno specificato di non voler prendere parte alla parata con un proprio veicolo. La motivazione indicata riguarda la posizione di alcune componenti del movimento rispetto a temi storici e politici, in particolare sulla questione del genocidio.

Le associazioni Lgbtqia+ ebraiche Keshet Italia e Keshet Europa non sfileranno con un proprio carro al Roma Pride del 20 giugno. A comunicarlo è l’organizzazione della manifestazione, precisando che “non ci sono le condizioni per la partecipazione di un loro carro in parata”.Perché le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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