Dopo la bufera col sindaco l' abbandono della maggioranza Mingione | Prendo le distanze dalla politica delle convenienze
Durante la seduta consiliare di ieri sera, il presidente del consiglio comunale ha annunciato di aver lasciato la maggioranza, dichiarandosi ora indipendente. La decisione arriva dopo tensioni con il sindaco e la rottura con il gruppo di appartenenza. In un intervento, ha affermato che la politica non richiede obbedienza, ma responsabilità, e ha preso le distanze dalla politica delle convenienze.
“La politica non chiede obbedienza, ma responsabilità”. Con una dichiarazione densa di significato resa durante la seduta consiliare di ieri sera(8 maggio), il presidente del consiglio comunale Bruno Mingione ha ufficializzato l’uscita dalla maggioranza, dichiarandosi indipendente. Una scelta che.🔗 Leggi su Casertanews.it
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