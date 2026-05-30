Groq ha annunciato di puntare a 650 milioni di dollari per il suo sviluppo nel cloud AI, dopo aver stretto un accordo con Nvidia. Nvidia ha scelto di non acquisire la società, nonostante l'investimento, mantenendo la propria autonomia. Se Groq riuscirà a dominare l'inferenza nel cloud, potrebbe influenzare significativamente il mercato, alterando le dinamiche tra i principali attori del settore.

? Punti chiave Perché Nvidia ha preferito non acquisire Groq nonostante l'accordo miliardario?. Come cambierà il mercato se Groq dominerà l'inferenza tramite il cloud?. Chi si assumerà il rischio finanziario se gli investitori storici rifiutano?. Cosa spinge Groq a spostare il focus dall'hardware ai servizi cloud?.? In Breve Adam Winter e Matt Eng guidano il pivot verso l'inferenza cloud. Disruptive e Infinitium garantiscono il round da 650 milioni di dollari. Accordo con Nvidia lo scorso dicembre ha generato liquidità per gli investitori. Il piano punta a monetizzare la potenza di calcolo dei chip proprietari.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Groq punta a 650 milioni per il cloud AI dopo l’accordo con Nvidia

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Argomenti più discussi: Groq punta a un aumento di capitale da 650 milioni di dollari dopo l'accordo di licenza con Nvidia, secondo Axios; Secondo quanto riportato da Axios, Groq punta a raccogliere 650 milioni di dollari dopo l'accordo di licenza con Nvidia; Groq raccoglie fino a 650 milioni di dollari dagli investitori esistenti; Groq raccoglie fino a 650 milioni di dollari dai soci attuali - fonte.