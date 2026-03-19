Mistral AI ha siglato un accordo con Nvidia per collaborare nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia, entrando come membro fondatore della Nemotron Coalition. La partnership permette alle due aziende di lavorare insieme su tecnologie aperte, rafforzando la presenza europea nel settore dell’AI. L’annuncio arriva in un momento in cui l’Europa si fa strada nella competizione globale sull’innovazione tecnologica.

Mistral AI ha annunciato una partnership strategica con Nvidia per co-sviluppare modelli di frontiera aperti, entrando come membro fondatore della Nemotron Coalition. Il primo risultato di questa collaborazione sarà un modello di base sviluppato congiuntamente, addestrato su infrastruttura DGX Cloud e destinato a costituire il fondamento della futura famiglia Nemotron 4, che Nvidia intende rendere disponibile in forma aperta all’ecosistema. Per comprendere la portata di questo passaggio è utile chiarire chi sono gli attori coinvolti. Mistral è una startup francese fondata nel 2023 da ricercatori provenienti da alcuni dei principali laboratori internazionali di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con l'accordo tra Mistral e Nvidia l'Europa prende il suo spazio nella corsa all'AI

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