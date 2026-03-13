NVIDIA rivoluziona il cloud gaming | 90 fps in VR e nuovi

Durante la Game Developers Conference, NVIDIA ha annunciato aggiornamenti significativi per GeForce NOW, puntando a migliorare l’esperienza di gioco in cloud. Tra le novità, la possibilità di ottenere 90 fps in VR e altre migliorie tecniche sono state presentate come parte delle nuove funzionalità. L’azienda ha quindi rinnovato il suo impegno nel settore del cloud gaming con aggiornamenti rivolti agli utenti.

La settimana della Game Developers Conference ha NVIDIA trasformare il cloud gaming con una serie di aggiornamenti mirati su GeForce NOW. Nuovi giochi, integrazioni con abbonamenti esterni e miglioramenti tecnici per la realtà virtuale sono stati annunciati durante l’evento tenutosi nel 2026. L’obiettivo è rendere l’accesso ai titoli più fluido e semplificare la gestione delle librerie digitali per gli utenti italiani. Per il mercato domestico, ciò significa che non serve più scaricare gigabyte di dati: basta un click per giocare a titoli come Fortnite in modalità cooperativa o accedere a classici rimasterizzati direttamente dal cloud. La disponibilità immediata dei contenuti elimina i tempi morti dell’installazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NVIDIA rivoluziona il cloud gaming: 90 fps in VR e nuovi Articoli correlati NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080(Adnkronos) – In occasione del CES 2026, NVIDIA ha delineato il futuro del proprio ecosistema grafico, focalizzandosi sull'accessibilità... VR in stallo: perché il gaming italiano non decollaIl mercato della realtà virtuale nel settore videoludico si trova oggi, a marzo 2026, in una fase di profonda riflessione sulla sua reale rilevanza... Tutto quello che riguarda NVIDIA rivoluziona Temi più discussi: NVIDIA svela DLSS 4.5: nuova era per frame rate e cloud gaming; Oracle rivoluziona il cloud AI con data center dedicati ai clienti che portano le proprie GPU; HP OMEN MAX 16 | RTX 5080 e Ryzen AI la rivoluzione gaming. Oracle rivoluziona il cloud AI con data center dedicati ai clienti che portano le proprie GPUOracle trasforma il cloud AI con il modello porta la tua GPU Oracle sta ridisegnando il mercato dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale c ... assodigitale.it Microsoft sfida Nvidia con Maia 200, il chip AI che rivoluziona i data centerRedmond lancia il nuovo processore per ridurre la dipendenza da Nvidia e AMD. Tecnologia a 3 nanometri, contiene oltre 140 miliardi di transistor: alte prestazioni, consumi contenuti e un kit per ... quotidiano.net DeepSeek rivoluziona il settore AI: accesso anticipato al modello V4 solo a fornitori cinesi come Huawei, esclusi NVIDIA e AMD #DeepSeekmodelloV4 #NVIDIAesclusaAI #AMDesclusaAI #accessoanticipatoAI #HuaweiDeepSeek #tensionitecnologicheUSACi - facebook.com facebook