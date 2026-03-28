Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 sul circuito di Austin, con il pilota italiano che ha ottenuto la pole position. Bezzecchi si è piazzato bene in classifica, mentre Bagnaia è risultato più avanti rispetto a Marquez. La sessione di qualifiche ha determinato la griglia di partenza per la gara di domenica.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questa sera (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP degli USA, firmando una prestazione notevole in sella alla Ducati VR46 e meritandosi la partenza al palo davanti a un pimpante Marco Bezzecchi, leader del Mondiale che scatterà dalla seconda piazzola con la sua Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026: Di Giannantonio si prende la pole! Bene Bezzecchi, Bagnaia davanti a Marquez!

Articoli correlati

Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel...

Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: Di Giannantonio, pole a sorpresa! Scatto Bezzecchi, Bagnaia in quarta filaIl Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso...

Una selezione di notizie su Griglia di partenza MotoGP GP USA 2026...

Temi più discussi: Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: Di Giannantonio, pole a sorpresa! Scatto Bezzecchi, Bagnaia in quarta fila; MotoGp Brasile, pole a Di Giannantonio: Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza; GP Brasile, la griglia di partenza; MotoGP, Brasile: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Goiania.

Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026: Di Giannantonio si prende la pole! Bene Bezzecchi, Bagnaia davanti a Marquez!Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono ... oasport.it

MotoGp, Di Giannantonio in pole nel Gp Americhe davanti Bezzecchi. La griglia di partenzaFabio Di Giannantonio in pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della VR46 ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di Austin, chiudendo in ... adnkronos.com

Kimi Antonelli fa il BIS conquistando anche la Pole Position sulla griglia di partenza per il Gran Premio di Formula 1 a Suzuka, Giappone. È la 50esima pole position per un pilota italiano in Formula 1. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari - facebook.com facebook

La griglia di partenza #referendum x.com