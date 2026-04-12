Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE | magia di Licina i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007! Sfiora anche il bis

Nella partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, la squadra bianconera si è portata avanti grazie a un gol di Licina, un giovane classe 2007. La partita, valida per la 36ª giornata di Serie C 202526, ha visto i bianconeri creare diverse occasioni, sfiorando anche il raddoppio. La cronaca del match include sintesi, moviola e tabellino, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: sintesi e moviola. 78? Cambi Juve – Dentro Cerri e Amaradio per Guerra e Licina. 77? Tiro Licina – Vicinissimo al bis Licina! Sinistro a giro che sfiora il secondo palo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007! Sfiora anche il bis Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007!di Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio. Cosa ha fattodi Francesco SpagnoloJuventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: conclusione dalla distanza che si infila sotto l’incrocio dei pali.