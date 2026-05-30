Una tempesta di grandine grande come noci ha colpito l’Arcadia, in Grecia, causando danni significativi alle colture agricole. Il fenomeno si è verificato durante un’ondata di calore estremo, che ha alimentato le intense precipitazioni di ghiaccio. Le colture di frutta e cereali sono state le più colpite, con numerosi impianti danneggiati e raccolti compromessi. Le strade e le campagne sono state ricoperte da uno strato di grandine.

? Punti chiave Come ha fatto il calore a generare grandine grande come noci?. Quali sono i danni più gravi subiti dalle colture locali?. Perché il paesaggio è diventato bianco in pochi minuti?. Quando torneranno le temperature estive dopo questa emergenza?.? In Breve Grandine grande come noci colpisce zone di Gortinia e area di Tropea.. Contrasto termico tra aria fredda in quota e calore superficiale causa temporali.. Danni significativi alle colture locali vulnerabili in questa data del 30 maggio.. Miglioramento meteo e aumento temperature previsti per la prossima settimana.. Allerta meteo in Grecia: grandine violenta colpisce l’Arcadia. L’unità periferica dell’Arcadia, nel cuore del Peloponneso, è stata colpita da una violenta grandinata che ha trasformato il paesaggio in uno scenario simile a quello invernale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia, grandine come noci distrugge l’Arcadia: scenario invernale

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