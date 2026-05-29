Una grandinata ha colpito il Soresino, danneggiando gravemente i campi di mais. La grandine ha distrutto le piante, lasciando i campi ricoperti di frammenti di ghiaccio simili a noci. Le strutture agricole presenti nell’area hanno subito danni, con alcune coperture danneggiate e attrezzature compromesse. Gli agricoltori si trovano ora a dover affrontare la perdita della produzione, senza indicazioni precise sui tempi di recupero o sulle eventuali misure di sostegno.

? Domande chiave Come faranno gli agricoltori a recuperare il mais ormai distrutto?. Quali danni hanno subito le strutture agricole dopo la grandinata?. Perché lo sbalzo termico ha causato una tempesta così violenta?. Come influirà questo disastro sul prezzo delle produzioni locali?.? In Breve Sbalzo termico da 35 gradi ha causato temporali intensi nel cremonese. Danni estesi ai comuni di San Bassano, Formigara e Genivolta. Coldiretti Lombardia mappa i danni per le richieste di stato di calamità. Chicchi grandi come noci hanno danneggiato tetti e impianti agricoli. Centinaia di ettari di mais distrutti dalla grandine nel Cremonese dopo il violento passaggio di temporali che hanno colpito la Lombardia, lasciando i campi tra Soresina e Pizzighettone completamente devastati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, grandine come noci falcia il mais: campi devastati nel Soresino

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