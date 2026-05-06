Piogge torrenziali e grandine come noci è caos in Italia Tutto bloccato soccorsi in allerta VIDEO

In Italia si stanno verificando intense piogge e grandinate che stanno causando blocchi e disagi diffusi. Le condizioni meteorologiche si sono rapidamente deteriorate, con variazioni repentine nell’aria e raffiche di vento che hanno contribuito a creare un clima di emergenza. Le autorità stanno monitorando la situazione e sono stati attivati i soccorsi per far fronte ai problemi provocati dagli eventi atmosferici estremi. Video e immagini mostrano il livello di gravità delle condizioni in diverse zone.

Prima l’aria che cambia di colpo, poi quel rumore sordo che fa alzare gli occhi. In certi pomeriggi di primavera basta un attimo perché tutto si ribalti: il cielo si scurisce, il vento si alza e quello che era “solo” un acquazzone diventa qualcosa che mette davvero inquietudine. È una di quelle scene che sembrano esagerate finché non le vedi: auto che rallentano all’improvviso, tombini che non reggono, gente affacciata alle finestre con il telefono in mano. E in mezzo, chicchi di ghiaccio che picchiano come se non fosse maggio. Allagamenti e ingenti accumuli di grandine a Cislago Varese (VA) a seguito di intensi temporali. Nelle ultime ore sono in corso temporali grandigeni nella Comasca, Varesotto, Brianza e Milanese.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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