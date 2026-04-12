Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE | magia di Licina i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007!

Nella 36ª giornata di Serie C, la Juventus Next Gen ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Guidonia Montecelio. Il gol decisivo è stato segnato da Licina, un attaccante classe 2007, che ha realizzato con una magia. La partita è stata seguita in diretta e sono stati forniti dettagli su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: sintesi e moviola. 62? Cambio Juve – Qualche problema fisico per Oboavwoduo, dentro al suo posto Anghelè. 61? GOL LICINA – Primo gol con la Juventus per Adin Licina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007! Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Licina si divora il vantaggio INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...