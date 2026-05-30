Un violento temporale si è scatenato tra il centese e l’alto ferrarese alle 3.30 di notte tra giovedì e venerdì, provocando danni significativi. La grandine ha colpito diverse aree, con conseguenti disagi e danni alle colture agricole. In alcune zone sono stati segnalati anche danni alla struttura della chiesa locale. Le autorità stanno valutando l’entità dei danni, mentre le condizioni meteo restano instabili. Non sono stati riportati feriti.

Il fortissimo temporale che si è abbattuto nel centese e nell’alto ferrarese alle 3.30 della notte tra giovedì e venerdì ha lasciato il segno, con danni soprattutto in agricoltura che si stanno quantificando. "Il forte vento e l’intensa grandinata fortunatamente non ha fatto registrare danni alle persone – fa sapere il sindaco Edoardo Accorsi – ci sono stati però alberi caduti e allagamenti stradali diffusi sul territorio". Si parla di alcuni alberi caduti nel parco Ugo Bassi e quello della Pandurera, oltre a varie altre situazioni che hanno visto i vigili del fuoco lavorare dalle 3 fino alle 18.30. A farne le spese però sono stati campi e alberi con la frutta già sui rami, picchiati da vento e grandine, danneggiati e piegati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine e disagi col maltempo. A Buonacompra danni alla chiesa

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Catania devastata dal maltempo, i danni del ciclone Harry

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