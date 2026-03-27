Le campagne agricole e gli alveari della regione hanno subito danni a causa di una serie di eventi meteorologici insoliti. La grandine e la neve fuori stagione, anche a quote basse, hanno causato danni alla prima frutta e alle strutture delle api. Coldiretti Abruzzo ha richiesto alla Regione di verificare le condizioni per lo stato di calamità a seguito delle drastiche variazioni di temperatura.

A lanciare l'allarme è Coldiretti Abruzzo che chiede alla Regione la verifica delle condizioni per lo stato di calamità. Nel Chietino le situazioni più critiche si registrano a Tornareccio e Casoli Grandine e neve fuori stagione anche a bassa quota mettono in ginocchio campagne e apicoltura. A lanciare l'allarme è Coldiretti Abruzzo che chiede alla Regione la verifica delle condizioni per lo stato di calamità dopo che il brusco abbassamento delle temperature ha avuto pesanti ripercussioni sulle coltivazioni e sull’equilibrio degli ecosistemi agricoli. A destare maggiore preoccupazione sono i danni ad alcune fioriture, ormai in stadio avanzato, compromesse dalle basse temperature e dagli eventi atmosferici estremi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Danni alla prima frutta per il maltempo: grandine e neve fuori stagione mettono in ginocchio campagne e apicoltura

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