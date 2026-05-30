Una grandinata si è abbattuta sulla provincia di Cremona nel tardo pomeriggio di giovedì, causando danni a coltivazioni di mais e a mezzi in sosta. La precipitazione intensa ha interessato diverse aree della regione, provocando danni materiali significativi. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La grandinata si è verificata nel corso di alcune ore, lasciando tracce evidenti sui campi agricoli e sui veicoli parcheggiati nelle zone interessate.

Ingenti i danni provocati dalla grandinata che dal tardo pomeriggio di giovedì si è abbattuta sulla provincia di Cremona. Pesantemente colpite le zone del soresinese e del pizzighettonese: il bilancio è stato di coltivazioni abbattute, ma anche di danni a vetture e coperture. I comuni di Pizzighettone, Casalmorano e Annicco sono quelli in cui la grandinata è stata più intensa, con chicchi grossi come palline da golf. "Le prime segnalazioni pervenute agli uffici del Condifesa (Consorzio di difesa) evidenziano perdite rilevanti soprattutto a carico del mais e dei cereali autunno-vernini, proprio in una fase particolarmente delicata della stagione produttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandinata sul Cremonese. Danni a mais e mezzi in sosta

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