Nella giornata di ieri, all’alba, una forte grandinata ha colpito la zona di Vigevano e la Lomellina, causando danni a diversi edifici e veicoli. Le condizioni meteorologiche avverse erano state preannunciate nei giorni precedenti, ma il nubifragio ha comunque sorpreso per intensità. Le conseguenze si sono fatte sentire anche sui collegamenti ferroviari, con numerosi treni che hanno registrato ritardi o cancellazioni.

Il peggioramento delle condizioni meteo nel nord Italia era stato annunciato da qualche giorno ma nessuno si sarebbe aspettato il nubifragio che, all’alba di ieri, ha investito la Lomellina e in particolare la zona di Vigevano. Poco dopo le 5 sulla città ducale si è abbattuta una violenta grandinata, del tutto inusuale in questa stagione, che ha lasciato a terra alcuni centimetri di chicchi, trasformando il paesaggio in quello tipico invernale. La grandinata, che si è protratta per almeno un quarto d’ora, ha causato danni un po’ ovunque. In piazza Ducale, ad esempio, sono stati pressoché divelti gli ombrelloni dei locali che da qualche settimana, considerate le temperature piacevoli, hanno aperto i propri dehors.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandinata a Vigevano. Tanti danni e treni in ritardo

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