Grandinata passeggera nel padovano | danni contenuti
Nel tardo pomeriggio di oggi, 11 maggio, si è verificata una grandinata passeggera nel territorio padovano. La grandine, che si è abbattuta su alcune zone, è stata di dimensioni contenute e non ha causato danni significativi alle strutture o alle colture. La precipitazione si è conclusa nel giro di pochi minuti, lasciando dietro di sé un cielo nuvoloso. Nessuna altra emergenza è stata segnalata nel corso dell'evento.
Prima grandine di primavera nel tardo pomeriggio odierno, 11 maggio su buona parte del territorio padovano. Tra i comuni più interessati dalle precipitazioni, il Cittadellese, Borgoricco, Villafranca Padova e i comuni della cintura padovana. Anche alle Terme si sono verificati temporali, ma il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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