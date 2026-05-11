Grandinata passeggera nel padovano | danni contenuti

Nel tardo pomeriggio di oggi, 11 maggio, si è verificata una grandinata passeggera nel territorio padovano. La grandine, che si è abbattuta su alcune zone, è stata di dimensioni contenute e non ha causato danni significativi alle strutture o alle colture. La precipitazione si è conclusa nel giro di pochi minuti, lasciando dietro di sé un cielo nuvoloso. Nessuna altra emergenza è stata segnalata nel corso dell'evento.

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