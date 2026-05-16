L’evento “A corpo libero” invita a vivere all’aria aperta, senza confronti o competizioni, per riscoprire il proprio corpo in modo naturale. La parola “libero” è il cuore del progetto, che propone un momento di relax lontano dagli schemi. Ricorda un ricordo d’infanzia di quando si desideravano capelli lisci e biondi, come quelli di un’amica, e si affrontava con fatica il semplice gesto di asciugarli senza l’uso di prodotti specifici.

A dieci anni sognavo i capelli diritti come spaghetti e possibilmente biondo svedese come la mia amica del cuore: avere i ricci in tempi senza balsamo era, oltre che un castigo, una sofferenza fisica a ogni asciugatura. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Leggi anche › A corpo libero 2026, le novità di questa edizione Da lì in poi, a mano a mano che il corpo cambiava, mi sono accanita su piccole porzioni di pelle cui associavo la mia idea di felicità. Cambiando spesso bersaglio, ma senza sosta, fino a quando ho realizzato che il periodo migliore era passato senza che me ne rendessi conto. Ora, legge del contrappasso, sono tornata alla casella di partenza: mi accontenterei di riavere la chioma dei miei quindici anni, quella che detestavo, ribelle sì, ma esuberante, voluminosa, forte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - l messaggio del nostro evento “A corpo libero” è tutto nella parola “libero”. All’aria aperta, senza confronti, per riprenderci il nostro corpo

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QUANDO SENTIRETE: PACE, PACE... - MESSAGGIO URGENTE PER QEUSTI TEMPI

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