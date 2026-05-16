l messaggio del nostro evento A corpo libero è tutto nella parola libero All’aria aperta senza confronti per riprenderci il nostro corpo
L’evento “A corpo libero” invita a vivere all’aria aperta, senza confronti o competizioni, per riscoprire il proprio corpo in modo naturale. La parola “libero” è il cuore del progetto, che propone un momento di relax lontano dagli schemi. Ricorda un ricordo d’infanzia di quando si desideravano capelli lisci e biondi, come quelli di un’amica, e si affrontava con fatica il semplice gesto di asciugarli senza l’uso di prodotti specifici.
A dieci anni sognavo i capelli diritti come spaghetti e possibilmente biondo svedese come la mia amica del cuore: avere i ricci in tempi senza balsamo era, oltre che un castigo, una sofferenza fisica a ogni asciugatura. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Leggi anche › A corpo libero 2026, le novità di questa edizione Da lì in poi, a mano a mano che il corpo cambiava, mi sono accanita su piccole porzioni di pelle cui associavo la mia idea di felicità. Cambiando spesso bersaglio, ma senza sosta, fino a quando ho realizzato che il periodo migliore era passato senza che me ne rendessi conto. Ora, legge del contrappasso, sono tornata alla casella di partenza: mi accontenterei di riavere la chioma dei miei quindici anni, quella che detestavo, ribelle sì, ma esuberante, voluminosa, forte. 🔗 Leggi su Iodonna.it
QUANDO SENTIRETE: PACE, PACE... - MESSAGGIO URGENTE PER QEUSTI TEMPI
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Dedicato alle belle persone che, anche solo con il messaggio della Buonanotte, riempiono di dolcezza il nostro Cuore. x.com
Pastore Leif Hetland Per vedere il messaggio completo vai sul nostro canale YouTube Parola Della Grazia - Roma facebook
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