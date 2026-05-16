Ci siamo! Oggi sabato 16 e domani domenica 17 maggio ci trovate al nostro evento A Corpo Libero ai Giardini Montanelli di Milano Vi aspettiamo

Oggi e domani, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolge l’evento “A Corpo Libero” ai Giardini Montanelli di Milano. L’iniziativa invita le persone a dedicarsi al proprio corpo, non solo attraverso esercizi fisici, ma anche come spazio di ascolto e consapevolezza. L’evento si propone come un momento di condivisione e attenzione verso il benessere corporeo e mentale, con l’obiettivo di mettere al centro l’esperienza personale in un ambiente pubblico.

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