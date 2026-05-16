Ci siamo! Oggi sabato 16 e domani domenica 17 maggio ci trovate al nostro evento A Corpo Libero ai Giardini Montanelli di Milano Vi aspettiamo
Oggi e domani, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolge l’evento “A Corpo Libero” ai Giardini Montanelli di Milano. L’iniziativa invita le persone a dedicarsi al proprio corpo, non solo attraverso esercizi fisici, ma anche come spazio di ascolto e consapevolezza. L’evento si propone come un momento di condivisione e attenzione verso il benessere corporeo e mentale, con l’obiettivo di mettere al centro l’esperienza personale in un ambiente pubblico.
U n invito a rimettere il corpo al centro, non per un’occasione di solo allenamento fisico, ma come spazio vivo di ascolto, equilibrio e consapevolezza, insieme. In un tempo che accelera e frammenta, il benessere diventa un progetto che tocca più dimensioni della vita quotidiana: la prevenzione, la cura di sé, la qualità delle scelte alimentari, cosmetiche e spirituali. Il nostro evento iO Donna “A Corpo Libero” promuove proprio questa visione integrata. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Leggi anche › A corpo libero 2026, le novità di questa edizione Così, i molti brand partner coinvolti nell’evento rappresentano, ciascuno a proprio modo, un circuito virtuoso in cui eccellenza, innovazione, pratiche di benessere fanno da complementi attivi all’attività fisica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
10 Maggio Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola
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